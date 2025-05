Samuel Poulin fait adopter une motion pour dénoncer les gestes syndicaux

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a déposé une motion à l’Assemblée nationale, mardi, qui a obtenu l’appui de l’ensemble des députés, pour dénoncer les gestes des syndicats au Québec.

La résolution visait «à condamner vigoureusement» l'entrée par effraction de personnes masquées, dans le bureau de circonscription de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, le 1er mai. Ces individus ont intimidé des employés, saccagé les locaux et volé du matériel.

L'ensemble des élus demandent à tous les dirigeants de syndicats de condamner ces actions et de faire un appel au calme auprès de leurs membres.



Rappelons que certains de ces actes sont dans la foulée de l’étude du projet de loi 89, déposé par le gouvernement du Québec permettant d’élargir la notion de services essentiels et d’intervenir dans le cadre de certains conflits afin de mieux protéger la population.

«Manifester devant la maison de mon collègue, Jean Boulet, est inacceptable. Intimider et saccager les bureaux d’une députée est tout aussi inadmissible. La présidente de la FTQ promet le "chaos" dans les prochains mois au Québec, et ce contre les mesures de changement du gouvernement. Ce genre de leadership négatif est déplorable. Les syndicats ne sont pas au-dessus des citoyens. Nous sommes en politique pour faire des changements et améliorer la vie de tous les citoyens. Les leaders syndicaux ne peuvent s’opposer continuellement au changement et surtout s’y opposer de cette façon», a souligné le député Poulin