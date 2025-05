Ottawa présentera un projet de loi visant à renforcer la sécurité à la frontière

Le gouvernement libéral prévoit déposer prochainement un projet de loi visant à renforcer la sécurité frontalière en réponse aux pressions constantes des États-Unis.

Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, devrait déposer un projet de loi en début de semaine prochaine.

Le dernier avis fédéral concernant la législation à venir comprend une loi «concernant certaines mesures relatives à la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures de sécurité connexes».

Le discours du Trône, qui exposait le programme du gouvernement libéral cette semaine, indiquait que le Canada et les États-Unis avaient commencé à définir une nouvelle relation économique et sécuritaire fondée sur le respect mutuel et des intérêts communs.

D'après le discours, le gouvernement devrait déposer un projet de loi visant à renforcer la sécurité aux frontières canadiennes et à doter les organismes d'application de la loi et de renseignement de nouveaux outils pour enrayer la circulation du fentanyl et de ses précurseurs.

Le gouvernement indique également que l'Agence des services frontaliers du Canada se verra conférer de nouveaux pouvoirs pour examiner les marchandises destinées à l'exportation afin de prévenir le transport de produits illégaux et volés, comme les voitures.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne