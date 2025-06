Le tracé du 3e lien Québec-Lévis à la hauteur du chemin des Îles

Ce matin, à Québec, l'on apprenait le choix final du corridor du troisième lien entre Québec et Lévis, par la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault. Finalement, il sera plus à l'Ouest, près des ponts de Québec et de Pierre-Laporte.

Toutefois, la ministre n'était pas en mesure, aujourd'hui, de donner le tracé exact de ce pont-tunnel qui sera à la hauteur du chemin des Îles à Lévis permettant de relier l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) , soit via l’autoroute Robert-Bourassa (A-740), soit via le boulevard Pierre-Bertrand (R-358), à l’autoroute Jean-Lesage (A-20).

Malheureusement, il est toujours impossible de déterminer qui seront les résidents qui seront affectés par ce projet important d'infrastructure. En effet, les tunnels passeront dans plusieurs quartiers résidentiels, particulièrement sur la Rive-nord.

Un choix basé principalement sur l'économie

Mme Guilbault ne cache pas que ce choix de corridor a principalement été motivé par les besoins des entreprises se trouvant sur la Rive-sud, et non par le possible gain de temps que gagnerait les automobilistes. Ce lien est surtout pour la circulation des camions de marchandises qui ont pour le moment comme seule option de traverser sur le pont Pierre-Laporte pour rejoindre l'autre rive, alors que le pont de Québec est interdit aux poids lourds.

Des critères précis

Pour le gouvernement caquiste, ce corridor est le « Le meilleur projet au meilleur coût ». La ministre explique qu'après analyse des quatre possibilités, « il répond aux cinq grands objectifs du troisième lien », soit « la sécurité commerciale, le développement économique, le transport de marchandises, la fluidité de la circulation, et aussi le transport collectif » .

Bien que depuis 2018, la décision de choisir un corridor plus à l'Est, près de l'Île-d'Orléans était privilégiée, le ministère a décidé d'écarter cette possibilité selon plusieurs critères sociaux et économique. « Il y a aussi des défis de construction. Quand on regarde les différences entre le corridor qui a été retenu et les corridors plus à l'Est, il y a une chose qui est la plus évidente et incontournable, c'est la longueur et la hauteur du pont qui va être nécessaire. À l'Est , à cause de la largeur du fleuve le pont devrait être plus de deux fois plus long . On parle ici d'un pont d'une longueur environ de 2,8 km, et pour le corridor à l'Est 5,8 km. On parle aussi d'un pont de 20 m plus haut. Pour celui projeté, il sera à la même hauteur que les ponts actuels ce qui représente 53 mètres de dégagement », explique la ministre.

Ajoutons, que le corridor aura moins d'impact également au niveau environnemental et au niveau du décor évitant de défigurer des lieux de l'UNESCO.

Petits avantages pour les Beaucerons

Cet emplacement pourrait avoir des répercussions positives sur les Beaucerons, autant pour la population générale que les entreprises. Selon la ministre, le problème de circulation actuel le plus important sur la Rive-sud de Québec se trouve particulièrement à la hauteur de l'avenue Taniata. Les citoyens devant traverser les pont pour aller travailler à Québec, se trouvent généralement pris dans le trafic. Ainsi, selon le ministère, d'installer le troisième lien à l'axe du chemin des Îles diminuera le nombre d'automobilistes qui proviennent de l'Est aidant à diminuer le temps d'attente pour traverser sur l'autre rive.

Également, les nombreuses entreprises de la Beauce et tout comme dans tout Chaudière-Appalaches sont à la merci de l'ouverture ou non du pont Pierre-Laporte qui demeure le seul lien permis aux poids lourds pour traverser. Cela pourrait leur donner une autre option en cas de fermeture leur évitant des retards de livraison ou des coûts supplémentaires.

Mentionnons que les députés provinciaux de la Beauce, Luc Provençal et Samuel Poulin, n'étaient pas présent lors de cette conférence, tout comme tous les autres députés du parti au pouvoir.

Une annonce qui se voulait un acte de transparence

Il était impossible pour Geneviève Guilbault de présenter le tracé final, les prévisions de coûts, une date du début des travaux et les données précises sur lesquelles ils se sont basé pour déterminer l'emplacement du troisième lien.

Elle se défend en répondant qu'elle désirait faire cette annonce pour des raisons de transparence sur l'avancement du projet et qu'il s'agissait d'une étape concrète sur ce dossier.

Il reste beaucoup de travail à faire avant que la population puisse assister à la première pelletée de terre. Il manque encore diverses études, particulièrement en ingénierie, pour déterminer où il sera possible de bâtir les tunnels et le pont au-dessus du fleuve. Par la suite, c'est que vers la mi-2025 que le projet pourra être déposé auprès du ministère de l'Environnement.

Le gouvernement a bien l'intention de dévoiler dès cet automne le tracé et le budget cible. Puis en 2026, les appels d'offre seront lancés pour trouver les concepteurs et les constructeurs et l'année suivant se sera l'étape de la signature des contrats et le lancement de la conception collaborative.

Québec estime que le début des travaux pourraient se faire en début d'année 2028, mais que cela dépendra également du résultat des prochaines élections en octobre 2026. Selon Mme Guilbault la CAQ est le seul parti qui a ce projet au centre de ses priorités.

Réaction des députés

Rencontré ce matin par EnBeauce.com lors d'un événement de presse, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal , s'est réjoui de l'annonce faite par sa collègue des Transports.

«(Le tracé) respecte beaucoup les préoccupations au niveau environnemental, au niveau patrimonial, au niveau agricole. Mais ce qui est important, c'est qu'on donne un signal clair, ce que ça va se faire., que ça va se réaliser. Et c'est plus central aussi. On ne parle pas de l'extrême Ouest ou de l'extrême Est.»

L'élu, qui a toujours préconisé que l'on construise un pont, plutôt qu'un tunnel, souligne que le concept proposé de pont-tunnel n'empêchera pas le transport de marchandises (notamment celles dites dangereuses), une dimension essentielle pour l'essor économique de sa circonscription. «Le 3e lien a bel et bien sa raison d'être et le milieu des affaires de mon comté le réclame toujours», a conclut le député.

Appelé à commenter lui aussi l'annonce du tracé, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a répondu dans un message courriel: « Il s'agit du corridor offrant le projet au meilleur coût possible. Il s'inscrit également dans une notion de développement économique Québec-Beauce puisqu'il sera à quelques minutes de la sortie de l'autoroute 73. Pour le reste, je me concentre sur les dossiers de Saint-Georges et de nos municipalités », a-t-il fait savoir.

Avec la collaboration de Sylvio Morin.