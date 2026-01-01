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Programme de l'expérience québécoise

Québec relance le PEQ pour une période de deux ans

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11 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Comme elle l'avait promis, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a réactivé le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour une période de deux ans.

Le PEQ sera donc réinstauré du 2 juillet 2026 au 2 juillet 2028. Le gouvernement souhaite ainsi répondre aux besoins exprimés par plusieurs acteurs économiques et municipaux du Québec, ainsi que par certains travailleurs et personnes diplômées déjà établis au Québec.

En vue de respecter la capacité d'accueil du Québec et les cibles d'immigration, la réception des demandes se fera par période. Une première période sera ouverte du 2 juillet au 31 octobre 2026. Celle-ci visera les personnes qui ont obtenu un diplôme du Québec ou cumulé une expérience de travail admissible au PEQ au moment de son abolition, le 19 novembre 2025.

Cette façon de procéder permettra également au gouvernement d'avoir un portrait précis du volume des demandes soumises, de prévoir plus efficacement les prochaines invitations au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) et d'ouvrir de nouvelles périodes de réception au PEQ d'ici la fin du programme, en juillet 2028, permettant ainsi à de nouvelles personnes de présenter une demande.

Les conditions de sélection du PEQ restent les mêmes qu'au moment de sa suspension pour le volet diplômés et lors de l'abolition du volet travailleurs.

Des invitations ciblées maintenues dans le PSTQ

D'ici le 31 octobre, les invitations au PSTQ seront réduites et viseront notamment des personnes qui exercent des professions de catégories FÉER 4 et 5 ou celles qui n'ont pas encore acquis deux ans d'expérience de travail.

Par la suite, le nombre d'invitations sera ajusté selon le volume de demandes reçues au PEQ.

Rappelons que la réouverture du PEQ constitue une mesure temporaire. À terme, le PSTQ redeviendra l'unique voie vers la sélection permanente des travailleurs qualifiés.

Une capacité de traitement plus grande pour répondre à la demande

En parallèle, le gouvernement prévoit de renforcer sa capacité de traitement afin de s'assurer de sélectionner les personnes immigrantes selon ses cibles d'immigration et les priorités annoncées.

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