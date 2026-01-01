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Sécurité alimentaire en Beauce-Nord

Un appui de 125 000 $ au complexe maraîcher philanthropique de Saint-Alfred

durée 11h00
12 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Québec verse un soutien financier de 125 000 $ à l’organisme Cultiver pour partager, afin de finaliser la transformation de l’église de Saint-Alfred en un complexe maraîcher.

C'est la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, qui est venue en faire l'annonce elle-même, lors d'une visite aux installations, ce jeudi 11 juin.

Le montant provient du Fonds québécois d’initiatives sociales et est réparti sur deux années financières

La somme accordée servira à la dernière phase de développement de ce projet lancé en 2024. Cet ajout rendra possible la bonification des services de l’organisme, l’accroissement de ses capacités de production et d’opération ainsi que l’approvisionnement alimentaire des bénéficiaires tout au long de l’année. Concrètement, les fonds serviront à la complétion de la serre extérieure de tomates et de concombres et de la serre aéroponique de salades.

« Il est important d’agir concrètement pour assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyennes et concitoyens. Ce projet incarne les valeurs d’entraide de la Beauce. Les artisans de Cultiver pour partager, avec leurs partenaires, dont Moisson Beauce, et leurs bénévoles de tous les âges, ont su développer une solution tangible, viable et pérenne », a indiqué la ministre Rouleau, 

« Pour nous deux, qui sommes à la co-direction générale de Cultiver pour partager, cet appui majeur représente un apport significatif dans nos efforts d’œuvrer avec tous nos bénévoles et nos donateurs contre l’insécurité et le gaspillage alimentaire et pour l’autonomie alimentaire des personnes démunies de notre région », a fait savoir Benoit Giraudo, et Jean Champagne.

Rappelons que l'ancienne église de la petite localité a entièrement été adaptée et modernisée pour produire, transformer, entreposer et distribuer à l'année longue des légumes et fruits frais, à la banque alimentaire Moisson Beauce, et son réseau de près de 50 organismes. Le complexe a été officiellement inauguré en septembre 2025.

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