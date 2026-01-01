Jason Groleau nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a été nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada. Il succède ainsi au député Bernard Généreux.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Groleau aura notamment le mandat de contribuer à la coordination du travail des députés conservateurs du Québec, de favoriser la concertation entre les élus et de porter les priorités des Québécois au sein de l’équipe conservatrice à Ottawa.

« C’est un honneur de recevoir la confiance de mes collègues du Québec. J’aborde ce nouveau rôle avec humilité, détermination et un profond sens des responsabilités. Les régions du Québec ont besoin d’une voix forte à Ottawa, notamment pour défendre nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos familles, nos aînés, nos agriculteurs et nos communautés. Je tiens également à remercier Bernard Généreux pour le travail remarquable qu’il a accompli à la tête du caucus québécois. Son expérience, sa générosité et sa connaissance du terrain demeureront des atouts précieux pour notre équipe », a déclaré Jason Groleau.

M. Généreux a tenu à saluer cette nomination, tout en soulignant qu’elle s’inscrit dans une transition naturelle et réfléchie au sein de l’équipe conservatrice québécoise.

« Jason est un homme de terrain, un entrepreneur, un député proche de son monde et un collègue qui comprend très bien les réalités des régions du Québec. Cette passation ne découle pas d’un empêchement ou d’un retrait imposé, mais bien d’une volonté de préparer la suite, de faire confiance à une nouvelle voix et de continuer à renforcer notre caucus. Je suis fier de lui passer le flambeau et je serai toujours présent pour l’appuyer, lui et toute notre équipe », a affirmé Bernard Généreux, député de Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata.

Pour Jason Groleau, cette nomination représente également une occasion de faire rayonner davantage la Beauce au sein des instances conservatrices fédérales.

« La Beauce est une région de bâtisseurs, de gens fiers, travaillants et déterminés. Ces valeurs m’accompagneront dans ce nouveau mandat. Je veux travailler avec l’ensemble de mes collègues pour que les préoccupations du Québec soient entendues clairement et défendues avec conviction », a ajouté le député fédéral.

Il entend poursuivre son travail parlementaire avec la même énergie, tout en assumant cette nouvelle responsabilité au service du caucus québécois conservateur et des citoyens du Québec.