Samuel Poulin confirme des avancées pour l'autoroute 73 et un second pont

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a dressé ce lundi 22 juin, devant le Complexe multisport de Saint-Georges, le bilan de ses réalisations des derniers mois et confirmé officiellement sa volonté de se représenter aux élections générales du Québec prévues à l’automne prochain.

Entouré de son équipe, il a notamment mis de l’avant plusieurs dossiers structurants pour la région, dont le prolongement de l’autoroute 73 et l’étude d’un éventuel second pont à Saint-Georges.

Devant le Complexe multisport, un projet dont il s’est dit particulièrement fier, Samuel Poulin a soutenu que la Beauce-Sud avait connu une transformation importante depuis son arrivée comme député. « Le comté avant notre arrivée et aujourd’hui, c’est totalement différent. Nous avons fait un pas de géant. La Beauce est redevenue une priorité au Québec. Je suis fier de nos centaines et centaines de réalisations pour les familles, les aînés et les entreprises au cours du récent mandat. Je sais que mon équipe et moi avons fait une différence dans la vie de milliers de citoyens, et j’en suis très fier », a-t-il déclaré.

Le député a présenté un résumé de plus d’une centaine de réalisations associées à son mandat, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des loisirs, de l’économie, du transport, des infrastructures, de la famille et du communautaire.

Parmi les projets cités figurent le Complexe multisport, l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, la Maison des Aînés, la maison de répit pour les proches aidants, les nouveaux CPE, les investissements routiers, ainsi que différentes mesures de soutien à l’automatisation des entreprises.

Des avancées pour l’autoroute 73

Samuel Poulin a également profité de son point presse pour annoncer une mise à jour attendue concernant le prolongement de l’autoroute 73 à Saint-Georges. Selon lui, un communiqué devait être publié dans les heures ou les jours suivants afin de confirmer un partenariat officiel entre la Ville de Saint-Georges et le ministère des Transports.

« Il y aura un communiqué qui sortira aujourd’hui ou demain où on va confirmer un partenariat officiel entre la Ville de Saint-Georges et le ministère des Transports pour une sortie à la 150e Rue », a-t-il indiqué.

Le prolongement de l’autoroute 73 demeure un dossier de longue date dans la région. Samuel Poulin a rappelé son inscription et sa préservation au Plan québécois des infrastructures, ainsi que la présentation d’un tracé pour une première phase avec une sortie à la 150e Rue.

Ce dossier s’ajoute à d’autres investissements en transport qu’il a mis de l’avant, dont plus de 50 chantiers routiers dans Beauce-Sud au cours du mandat, sur des axes comme les routes 204, 108, 275, 173 et 271.

Une étude pour un second pont à Saint-Georges

Un autre dossier important pour Saint-Georges a aussi été abordé, celui d’un éventuel second pont. Samuel Poulin a annoncé le lancement prochain d’une étude d’opportunité visant notamment à évaluer un lien entre la 74e Rue et la 107e Rue.

Cette étude s’inscrit dans une réflexion plus large sur la circulation est-ouest à Saint-Georges, un enjeu régulièrement soulevé dans la ville. Le député a présenté cette démarche comme une première analyse structurée pour mieux documenter les besoins et les possibilités.

Il a aussi mentionné qu’une nouvelle caserne incendie devait être annoncée prochainement, sans toutefois préciser le territoire visé lors de la conférence.

Un parcours ministériel mis de l’avant

Nommé ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises ainsi que ministre responsable de la Jeunesse en septembre 2025, Samuel Poulin a ensuite été promu ministre des Affaires municipales en avril dernier par la première ministre Christine Fréchette.

Il a présenté cette nomination comme un moment important pour la Beauce-Sud. « C’est l’honneur d’une vie et surtout un honneur pour la Beauce. Je suis seulement le 2e ministre dans toute l’histoire de Beauce-Sud. J’ai porté trois projets de loi, j’ai allégé la vie de nos PME et donné accès à de nouveaux marchés, j’ai mis fin aux barrières commerciales au pays, j’ai remis de nouveaux pouvoirs aux villes, j’ai lancé un chantier sur le coût de nos infrastructures et j’ai présenté une nouvelle vision pour faciliter l’accès à la propriété à toute une génération, dont je vais lancer le programme d’aide sous peu. En peu de temps, je considère avoir livré la marchandise », a-t-il soutenu.

Son équipe estime avoir traité plus d’un millier de dossiers citoyens au cours du mandat, ainsi que plus de 300 dossiers touchant les 23 municipalités du territoire. Samuel Poulin affirme aussi participer à plus de 130 activités citoyennes par année dans la circonscription.

Économie, référendum et Christine Fréchette comme moteurs pour se représenter

Même s’il avait déjà laissé entendre son intention de poursuivre, Samuel Poulin a confirmé officiellement qu’il sera de nouveau candidat en Beauce-Sud lors des prochaines élections provinciales. Il explique cette décision par trois éléments principaux.

« Premièrement, pour le contexte économique lié à Donald Trump et ses impacts sur notre région. Deuxièmement, pour le référendum proposé par le Parti Québécois et ses impacts négatifs sur notre économie. Troisièmement, en raison de l’arrivée de notre nouvelle première ministre, Christine Fréchette. Pour ces trois raisons, je veux servir et positionner la Beauce », a-t-il indiqué.

Au cours de la prochaine campagne électorale, il entend présenter ses priorités et défendre son expérience pour faire face aux défis des prochaines années.

