Le député Jason Groleau dresse le bilan de sa session parlementaire

Par voie de communiqué de presse, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a dressé un bilan positif et engagé de sa dernière session parlementaire, marquée par une présence soutenue à Ottawa, sur le terrain et auprès des citoyens de la Beauce.

Il a notamment participé à une tournée économique dans différentes régions du Québec en prévision de la renégociation de l’ACEUM. Ces rencontres lui ont permis d’échanger avec des entrepreneurs, des travailleurs et des représentants de secteurs névralgiques afin de mieux comprendre leurs priorités et de faire entendre leurs préoccupations au Parlement.

Cette session a également été marquée par une importante marque de confiance de la part de ses collègues, alors que M. Groleau a été nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada. Dans ce nouveau rôle, le député de Beauce entend contribuer activement à faire valoir les priorités du Québec au sein de son équipe parlementaire, tout en continuant de porter les préoccupations des Beauceronnes et des Beaucerons à Ottawa.

« Cette nomination est un honneur et une responsabilité que j’accepte avec beaucoup de fierté. Je compte travailler de façon constructive avec mes collègues du Québec afin de défendre nos régions, nos entreprises et nos familles avec toute la détermination qu’elles méritent », a souligné Jason Groleau.

Ce printemps, M. Groleau s’est vu confier un mandat important dans le cadre des discussions visant à finaliser l’entente avec le Mercosur. Au cours de cette mission, le député a notamment défendu avec conviction les producteurs soumis à la gestion de l’offre, l’industrie du bœuf ainsi que plusieurs autres secteurs stratégiques de notre agriculture. Il a porté ces préoccupations auprès de ministres, de sénateurs et de principaux décideurs, afin de faire valoir les intérêts des producteurs et des entreprises canadiennes. Cette mission faisait de M. Groleau l’un des cinq députés, toutes allégeances politiques confondues, choisis pour représenter le Canada dans ces discussions d’une importance majeure pour l’avenir du secteur agricole.

À Ottawa, le député s’est levé à plusieurs reprises à la Chambre des communes pour dénoncer les dépenses injustifiables du gouvernement libéral, tout en défendant les industries importantes pour l’économie québécoise et beauceronne, notamment dans les dossiers de l’acier et du bois d’œuvre.

Il a également poursuivi son travail au sein du Comité permanent du commerce international, où il continue de porter les enjeux liés aux entreprises, aux exportations et à la compétitivité économique de nos régions.

« La Beauce est une région d’entrepreneurs, de travailleurs et de bâtisseurs. Que ce soit en matière de commerce international, de fiscalité, de réglementation ou de défense de nos industries, je vais continuer de me battre pour que nos entreprises puissent croître, exporter et créer de la richesse ici, chez nous », a ajouté le député.

Parmi les moments marquants de la session, Jason Groleau a profité de sa déclaration de député, communément appelée SO-31, pour souligner le 110e anniversaire du Corps de cadets 619 de Beauceville. Cette intervention a permis de reconnaître l’apport exceptionnel de cette organisation à la formation des jeunes, au leadership, à la discipline et à l’engagement communautaire en Beauce.

Finalement, au cours des derniers mois, M. Groleau a pris part à une tournée à travers le Québec afin de défendre les chasseurs, les tireurs sportifs et les propriétaires d’armes à feu responsables contre les effets de la loi C-21. Dans le cadre de ce dossier, il a également déposé à la Chambre des communes une pétition signée par 10 354 citoyens, témoignant de l’inquiétude bien réelle de nombreux Québécois face aux mesures du gouvernement libéral.

« Les chasseurs et les tireurs sportifs sont des citoyens responsables, respectueux des règles et profondément enracinés dans nos régions. Mon rôle est de porter leur voix à Ottawa et de défendre leurs droits avec fermeté », a déclaré Jason Groleau.

Même si les travaux parlementaires font relâche pour la période estivale, M. Groleau entend demeurer actif dans ses communications avec les citoyens de la Beauce, notamment par sa participation à des chroniques hebdomadaires sur les radios de la région ainsi que par la poursuite de son balado.

« La session parlementaire se termine, mais mon travail pour la Beauce se poursuit. Que ce soit à Ottawa, dans les médias régionaux ou à travers mes échanges avec les citoyens, je vais continuer de défendre les priorités de notre région avec la même énergie et la même détermination », a conclu Jason Groleau.