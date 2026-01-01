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Pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Visite en Beauce du chef conservateur Pierre Poilièvre

durée 18h00
23 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Le chef de l'Opposition officielle à la Chambre des communes, et leader du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a choisi de venir en Beauce pour célébrer la Fête nationale du Québec.

En effet, en compagnie du député fédéral de Beauce, Jason Groleau, il se permettra un bain de foule ce soir, à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, où se tiennent les activités entourant la Saint-Jean dans la capitale beauceronne.

Il prendra même brièvement la parole sur scène, à l'invitation de la mairesse Manon Bougie.

Plus tôt dans la journée, il est allé visiter les installations de Comact à Saint-Georges, un équipementier de pointe pour l'industrie de la transformation du bois.

Ce passage au pays des Jarrets noirs est un nouveau geste d'appréciation envers l'élu beauceron, qui a été choisi par ses pairs comme président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada, pas plus tard que la semaine dernière.

La région a aussi été le lieu de départ, début juin, de la tournée de consultation économique du Québec, pour le parti, afin d'entendre le milieu des affaires alors que s’amorce l’examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Cet après-midi, Pierre Poilièvre est passé au studio d'EnBeauce.com pour accorder une entrevue au chef des nouvelles, Sylvio Morin.

Vous pouvez écouter l'intégrale de cet entretien en cliquant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en ouverture de cet article.

Captation vidéo et montage: Germain Chartier
Photos: Léa Arnaud

 

 

 

 

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