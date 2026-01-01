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Améliorer l'accès à la propriété

Québec annonce de nouvelles mesures pour construire des maisons inférieures à 350 000 $

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3 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Grâce à un partenariat avec les municipalités, Québec vient d'annoncer de nouvelles mesures, afin de soutenir la construction de quartiers de maisons préfabriquées, dont le coût sera de moins de 350 000 $.

C'est la première ministre du Québec, Christine Fréchette, le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, et la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, qui ont dévoilé hier, en conférence de presse, les grandes lignes de cette initiative.

Dotée d'une enveloppe de près d'un milliard de dollars, il s'agit dans les faits d'un nouveau volet du programme Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations (FIERH). En finançant les infrastructures municipales d'eau, essentielles à ces développements, le gouvernement du Québec estime que cela permettra d'accélérer la réalisation de nouveaux projets résidentiels, de lever un des principaux freins à la construction et d'augmenter rapidement l'offre de logements accessibles dans toutes les régions.

La création de ce nouveau volet est rendue possible grâce à un financement fédéral de près d'un milliard de dollars qui fait suite à la signature de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), annoncé en janvier dernier.

«  Dans les prochains mois, les premiers quartiers de maisons préfabriquées pourront voir le jour et, ainsi, les jeunes, les familles et les premiers acheteurs pourront investir dans leur avenir », a indiqué le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.

Les municipalités pourront présenter leurs demandes d'aide financière dans le cadre d'un appel de projets qui se tient du 2 juillet au 18 septembre.

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