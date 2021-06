Champs D'or En Beauce identifie plusieurs structures aurifères: le PDG nous en dit plus

Voir la galerie de photos

Voici la toute première épisode «d’après le communiqué de presse» avec Champs D'or En Beauce où le PDG de la compagnie, Patrick Levasseur, prend le temps de discuter du dernier communiqué de presse.

Voici une discussion du contexte et de l’histoire du projet et de l’importance du communiqué de presse intitulé « Champs D'or En Beauce Identifie Plusieurs Structures Aurifères Situées À Proximité Du Chenal Des Placers Aurifères Historiques » pour les investisseurs et le grand public.