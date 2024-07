Louis-David Bourque à la tête de la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le conseil d’administration de la Fondation Santé Beauce-Etchemin compte un nouveau président en la personne de Louis-David Bourque, qui a été confirmé dans ses fonctions lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue ce jeudi.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans des rôles de direction, il a d’abord fait carrière chez Procycle. Depuis plus de 15 ans, il occupe divers postes de direction chez Altrum et est actuellement Chef de la direction de l’entreprise.

M. Bourque succède à Manon Veilleux, qui agissait en tant que présidente de la FSBE depuis plus d’une décennie. Elle quitte après avoir complété un mandat excédentaire au nombre d’année de mandat maximal, puisqu’en règle générale, ce sont quatre mandats de deux ans maximum. Ces années additionnelles ont permis d'assurer, en 2015, la transition de la fusion de la Fondation du Centre hospitalier de Saint-Georges à celle de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Dans son dernier rapport annuel présenté hier, Mme Veilleux s'est dite particulièrement satisfaite de ses réalisations, notamment la révision des règlements généraux, la transition à la direction générale et d’une nouvelle équipe à la permanence, en plus d’avoir assuré la continuité du conseil d’administration avec beaucoup de nouveaux membres qui ont joint l'organisme au cours des deux dernières années.

La nomination de Louis-David Bourque à la présidence a amené un remaniement de l'exécutif, qui est maintenant composé de Francois Bégin (vice-président), Pierre Domingue (trésorier), Nancy Catellier (secrétaire), et Nancy Fortin (administratrice).

Bilan financier

En 2023-2024, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a recueilli 652 170 $ en dons, alors que les autorisations d’acquisition d’équipements consenties à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les CHSLD et les CLSC de la Beauce, ont totalisé 673 400 $.

Au fil des ans, c’est plus de 18 M$ que la FSBE aura investi en acquisition d’équipement et immobilisation, en contribuant notamment au projet de trois millions de dollars pour la relocalisation de l’unité d’hémato-oncologie de l’hôpital de Saint-Georges. De même, les CHSLD de la région ont bénéficié de nouveaux équipements médicaux acquis par l'organisme, soit l'établissement de Beauceville (302 277$), le CHSLD Richard-Busque (292 044$) et celui du Séminaire (158 569$), ces derniers situés à Saint-Georges.