Hôpital de Saint-Georges: 95% d'achalandage à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site du gouvernement du Québec à 8 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 95%.

Comparativement, il était à 100% pour l'Hôpital de Thetford, le même pour l'établissement de Montmagny et à 165 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 40, alors que 10 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 50 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à un peu plus de 10 heures et neuf minutes.