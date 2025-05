La Maison de répit Gilles-Carle en fonction dès cet automne

Fermée en septembre dernier, la Maison de répit Gilles-Carle reprendra du service à compter de l'automne prochain, cette fois, à partir de Saint-Georges.

La nouvelle a été confirmée aujourd'hui par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la directrice générale de la COOP Aide Chez Soi en Beauce, Nathalie Frenette, par voie de communiqué de presse.

Située sur la première avenue dans le secteur ouest de Saint-Georges en bordure de la rivière Chaudière, la maison a fait l’objet d’une acquisition par l’organisation dans les dernières semaines. L'endroit est un ancien gîte ayant opéré pendant plusieurs années. Différents travaux, qui sont entrepris dès maintenant, sont nécessaires afin d’adapter l’édifice aux besoins de l’organisation, notamment pour la mise en place d’un élévateur.

Rappelons qu'en décembre dernier, une entente était intervenue entre le gouvernement du Québec, le CISSS de Chaudière-Appalaches et la COOP Aide Chez Soi en Beauce, pour que cette dernière prenne en charge l'opération du service, en raison de son expertise de l’organisation en soin à domicile avec plus de 300 employés. Québec octroie un montant de 1,7 M$ pour l’opération de sept lits de répit en Beauce, notamment pour les gens ayant un trouble cognitif.

Le tout premier site de la Maison Gilles-Carle, en zone très rurale à Saint-René, s'est avéré dès le départ difficilement accessible pour desservir l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches, ce qui a généré un faible achalandage, en plus des enjeux de main d'oeuvre.

«Nous nous sommes retroussé les manches. À la demande des familles, la Maison Gilles-Carle est de retour dans un lieu plus central, plus accessible et ayant pignon sur rue à Saint-Georges. Sa proximité avec les différentes pharmacies et l’Hôpital de Saint-Georges sont également des atouts importants. Avec le vieillissement de la population, le répit est pour moi fondamental pour appuyer les couples et les familles», a déclaré le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

«Ce nouveau lieu se veut un espace accueillant et respectueux, pensé pour offrir un soutien essentiel à ceux qui en ont besoin. Ici, chacun pourra se ressourcer et profiter d’un environnement où il fait bon vivre, comme à la maison. Nous sommes fiers de contribuer concrètement à l’amélioration de la qualité de vie de notre communauté, en permettant à nos visiteurs de se retrouver comme s’ils venaient passer des vacances chez nous», a indiqué pour sa part, Nathalie Frenette, directrice générale de la COOP Aide Chez Soi en Beauce.