Santé Québec nomme ses 19 nouveaux administrateurs pour la région

C'est vendredi dernier que le conseil d’administration de Santé Québec a procédé à la nomination des 19 membres du conseil d’administration d’établissement (CAE) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Leur mandat sera d'une durée de quatre ans.

Les administrateurs nommés sont Guylaine Guay et Kévin-Francis Perron (usagers); Pascal Lalancette et Frédéric Douville (enseignement/recherche); Simon Bordeleau, Catherine Pépin et Amie Deschamps (membres du personnel); Rachel Goupil, Huguette Charest et Pascal Binet (élus municipaux); Marie-Pier Allen (organismes communautaires); Brigitte Busque (milieu des affaires); Jérôme L’Heureux (gouvernance/performance/gestion de la qualité/éthique); Suzanne Jean (gestion des risques/finance/comptabilité); Yves Genest (ressources humaines); Hervé Bernier (ressources immobilières/informationnelles); Denis Forgues (fondations du CISSS); et Lise M. Vachon (comité des usagers). C'est le président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, qui agit comme secrétaire du CAE.

«Le CAE joue un rôle essentiel en permettant de mieux aligner les soins et les services sur les réalités vécues dans notre milieu. Chacune et chacun des membres participera à l’évaluation de l’expérience des usagères et usagers, entretiendra des liens avec les parties prenantes locales, formulera des avis et contribuera à l’analyse des besoins sociosanitaires de notre communauté», a indiqué le p-dg Simard.

La nouvelle entité administrative amorcera ses travaux l’automne prochain, avec des assemblées qui resteront publiques, comme pour l’ancien conseil d’administration.