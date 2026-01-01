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Héma-Québec

Les collectes de sang à venir en juillet

durée 10h00
1 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Jeudi 2 juillet
Saint-Georges: Salle paroissiale (secteur Ouest), de 13 h à 20 h. Objectif: 200 donneurs.

Mardi 7 juillet
Saint-Joseph-de-Beauce: Centre Frameco, de 14 h à 20 h. Objectif: 115 donneurs.

Mercredi 8 juillet
Saint-Elzéar: Centre communautaire, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs.

Jeudi 9 juillet
Beauceville: Salle Curé-Denis-Morin, de 14 h 30 à 20 h. Objectif: 90 donneurs.

Vendredi 10 juillet
La Guadeloupe: Centre sportif, de 14 h à 19 h 30. Objectif: 90 donneurs.

Jeudi 15 juillet
Saint-Gédéon: Aréna Marcel Dutil, de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Lundi 20 juillet
Saint-Côme-Linière: Aréna de Saint-Côme, de 13 h 30 à 19 h 30. Objectif: 60 donneurs.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

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