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Données de Santé Québec Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: surchauffe à l'urgence

durée 14h00
30 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 11 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 138%.

Comparativement, il était à 67% pour l'Hôpital de Thetford, à 100% pour celui de Montmagny, et à 68 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 45, alors que 14 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, les données sur le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, n'étaient pas disponibles.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de quatre heures et 43 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 17 heures et 55 minutes.

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