Données de Santé Québec Chaudières-Appalaches
Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation à l'urgence de 133%
Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 133%.
Comparativement, il était à 127% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 147 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.
Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 57, alors que 20 d'entre elles attendaient de voir un médecin.
Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de sept heures et 23 minutes.
Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de six heures et 28 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 17 heures et neuf minutes.
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