Nouveau programme de développement psychomoteur pour les enfants de 0 à 5 ans

Chantal Quirion, directrice générale du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, Hélène Potvin, présidente de l'URLS de la Chaudière-Appalaches, et Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique et kinésiologue.

Pour combler le manque d'offre structurée et spécifique en Beauce, un nouveau programme de développement psychomoteur, destiné aux enfants de 0 à 5 ans, sera offert dès le mois prochain. Une première pour la région.

C'est le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin qui en a fait l'annonce ce matin en conférence de presse.

« Notre vision de la santé a évolué dans les dernières années. On s'est documenté davantage, on a fait beaucoup plus nos devoirs [...] sur le développement de la santé et comment on pouvait mieux desservir notre population dans la région. Et c'est ce qui nous a amenés à s'intéresser aux plus jeunes », a expliqué la directrice générale du Pavillon du cœur, Chantal Quirion,

Son objectif vise à soutenir le développement global des tout-petits et à accompagner les familles dans l’adoption de meilleures habitudes de vie dès le plus jeune âge. « En intervenant tôt, on peut offrir aux tout-petits des bases solides pour leur développement moteur, intellectuel et affectif. Plus les enfants bougent rapidement, plus l’impact est significatif à long terme », d'ajouter la dame.

« Ça s'inscrit dans la suite logique de tous les services offerts chez-nous », a indiqué à son tour Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique et kinésiologue, qui a orchestré la mise en œuvre de ce nouveau service, à partir de Pirouette & Cabriole, un programme reconnu pour son respect du rythme de chaque enfant. Il a été conçu par la Fédération des centres de loisirs communautaires du Québec et a fait ses preuves dans plusieurs régions du Québec.

Le programme vise à encourager des interactions positives entre les enfants et leurs parents ou accompagnateurs, développer leurs habiletés motrices et intellectuelles à travers des activités ludiques adaptées, outiller les familles avec des conseils concrets pour le quotidien, et renforcer la confiance et l’estime de soi dans un environnement sécurisant où chaque enfant évolue à son rythme.

Les activités se tiendront pour quatre groupes d'âge, soit les 12 à 18 mois, les 18 mois à 2½ ans, les 2½ à 4 ans, et les 4 à 5 ans.

Les sessions seront offertes le dimanche, au Complexe communautaire santé Rodrigue & Filles à Saint-Georges, pour un période de 10 semaines. La première cohorte, de 40 enfants, se mettra en branle dès le 4 octobre. L'inscription est de 60 $.

Signalons que de l’URLS de la Chaudière-Appalaches a contribué à hauteur de 5 000 $ pour l’achat de tout le matériel nécessaire au programme.

Par ailleurs, des démarches sont déjà entreprises pour déployer le programme ailleurs sur le territoire du Pavillon du coeur. Les efforts seront d'abord concentrés vers Beauce-Centre, a fait savoir Chantal Quirion, puis, ce seront Les Etchemins.

Enfin, un avant-midi découverte du programme aura lieu le 19 septembre, de 9 h à 11 h 30, au gymnase du Complexe communautaire santé Rodrigue & Filles. L’événement, gratuit et ouvert à tous, proposera des activités pour les tout-petits, une présentation du programme, une rencontre avec l’équipe, ainsi que des surprises pour les familles.