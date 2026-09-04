Fondation Le Crépuscule: une année riche en réalisations

Les membres du conseil d'administration de la Fondation Le Crépuscule.

Les résultats enregistrés au cours de la dernière année permettent à la Fondation Le Crépuscule de poursuivre sa mission de soutien financier pour le maintien et l’amélioration de la santé de la population de La Nouvelle-Beauce.

C'est ce bilan positif qui a été dressé lors de l'Assemblée générale annuelle, tenue ce jeudi 3 septembre, à Sainte-Marie.

Deux activités traditionnelles de financement ont continué de jouer un rôle essentiel dans la capacité d’action du groupe caritatif.

Ainsi, le Déjeuner de la Saint-Valentin 2026, qui a réuni 115 participants, a permis d’amasser près de 7 500 $.

De même, le tournoi de golf bénéfice, tenu le 16 juillet au Club de golf de Sainte-Marie, a généré des bénéfices nets de 72 300 $. Ces excellents résultats témoignent du travail réalisé par le comité de financement, ainsi que de la grande générosité des partenaires, des commanditaires, des participants, dont 150 joueurs, et des bénévoles.

Quant aux contributions financières du Crépuscule, elles ont atteint le montant près de 64 000 $ pour soutenir différents projets aux CHSLD de Sainte-Marie et de Sainte-Hénédine, au Centre de jour Nouvelle-Beauce, à la Villa du Cap (Vallée-Jonction) et au Centre médical de La Nouvelle-Beauce, notamment en zoothérapie, musicothérapie, massages et amélioration des équipements.

Plan d'action 2026-2027

La rencontre a également permis d'adopter le plan d'action de la Fondation pour 2026-2027. Parmi les priorités figurent le développement de sa visibilité et de son rayonnement, le comblement du poste vacant au conseil d’administration, ainsi que la réalisation des orientations issues de sa réflexion stratégique.

Le Crépuscule se concentrera également sur son prochain Déjeuner de la Saint-Valentin, qui aura lieu le 12 février 2027. Un comité d’organisation est déjà en place et débutera prochainement ses travaux.

Départ d'Élise Coutu

L’AGA a également marqué la fin du mandat d'Élise Coutu, qui quitte le conseil d’administration après 12 années d’implication bénévole, dont quatre à titre de présidente.

« Élise est une femme de cœur et nous avons de très beaux souvenirs du travail accompli à ses côtés. Son implication au cours des 12 dernières années a été précieuse pour Le Crépuscule et nous la remercions sincèrement pour tout ce qu’elle a apporté à notre Fondation », a indiqué le président de l'organisme Denis Bilodeau.

Signalons que depuis sa création en 1992, la Fondation Le Crépuscule a contribué à plus de 130 projets, pour des investissements dépassant les 2,1 millions de dollars dans la communauté.