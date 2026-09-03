Une conférence gratuite pour «prendre soin de sa mémoire»

Présentée dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

La conférence sur la mémoire sera livrée par Dre Michèle Morin.

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches invite la population à une conférence gratuite avec Dre Michèle Morin, qu'elle livrera sous le thème de La mémoire en prendre soin et la soigner.

Il nous arrive tous d’oublier un détail ou de chercher un nom, nous rappelant, chaque fois, combien la mémoire est une faculté précieuse. Comment en prendre soin pour la préserver le plus longtemps possible? Quand elle nous joue des tours, est-ce nécessairement une maladie d’Alzheimer qui commence? Et même quand celle-ci s’installe, que peut-on faire?

Docteure Michèle Morin est interniste gériatre à Santé Québec Chaudière-Appalaches où elle occupe aussi le poste de cogestionnaire médicale au programme de Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA). Elle contribue, au centre de recherche de ce même établissement, à quelques projets de recherche et agit à titre de médecin spécialiste conseil à la Direction de santé publique du territoire.

Professeure agrégée au département de médecine de l’Université Laval, elle assume également la fonction de directrice responsable scientifique et de formatrice au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ).

La conférence sera présentée à deux moments.

D'abord au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce le lundi 21 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30.

La seconde sera livrée en soirée (18 h 30 à 20 h 30) du mercredi 23 septembre, au Centre des congrès de Lévis.

Pour vous inscrire, vous pouvez le faire par courriel (info@alzheimerchap.qc.ca) ou par téléphone (1 888 387-1230, poste 1).