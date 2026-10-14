Saint-Honoré-de-Shenley
Résidence Havre de Paix: les motifs de fermeture gardés confidentiels
Les motifs de fermeture de la résidence pour aînés Havre de Paix, de Saint-Honoré-de-Shenley, demeureront confidentiels.
« [Ils] ne peuvent être énoncés de façon publique de notre part vu que c'est de l'ordre d'une entente privée entre l'établissement et les exploitants de la ressource », a écrit Dominique Lessard, relationniste au Service des relations publiques et communications de Santé Québec Chaudière-Appalaches (SQCA), dans un message courriel à EnBeauce.com.
L'annonce de fermeture de cette ressource intermédiaire serait passée sous le radar n'eut été de la sortie publique, ce matin par voie de communiqué de presse, du député élu de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, et de la mairesse de la municipalité, Karine Champagne. Les deux élus ont réclamé à l'organisme administratif du territoire d’explorer toutes les solutions possibles pour assurer le maintien de cet établissement d’hébergement de 25 places.
Mme Lessard a confirmé que le processus de relocalisation des 22 résidents qui habitent l'endroit « est bien amorcé. C'est pourquoi un accompagnement personnalisé est offert à chacun ainsi qu’à leurs proches tout au long des démarches. Une évaluation individuelle est actuellement réalisée afin de déterminer les besoins actuels de chaque résident, qui peuvent avoir évolué depuis son admission dans cette ressource d’hébergement. »
Toujours selon la porte-parole, les résidents seront ensuite orientés vers des milieux de vie correspondant à leurs besoins, « en privilégiant, dans la mesure du possible, des ressources situées le plus possible à proximité de leur communauté et en fonction des places disponibles. »
La majorité des résidents devraient avoir intégré leur nouveau milieu de vie d’ici le 24 octobre, a fait savoir la relationniste.
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