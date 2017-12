Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : la FédéCP est satisfaite

À la suite du dépoté du projet de loi n0 161 annoncé vendredi (8 décembre), la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a applaudi ledit projet.

Le projet de loi prévoit une importante modernisation de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une initiative qui s’avérait nécessaire pour répondre aux impératifs biologiques et sociaux relatifs à la chasse et à la pêche qui ont évolué au cours des dernières années.

La FédéCP a souligné qu’elle était satisfaite, car le projet présentait des éléments, qui ont été souvent demandés par l’organisation concernant le braconnage.

Le document relève également qu’il n’y aura pas d’augmentation inutile des conséquences pour les infractions légères, ce qui avait été demandé par la FédéCP.