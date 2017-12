L'objectif de 500 poinsettias vendus a été atteint par la Fondation Au Bercail

Ayant pris fin le 30 novembre dernier, la 3e édition de la campagne de poinsettias organisée par la Fondation Au Bercail, avait débuté le 5 octobre 2017. Elle avait pour objectif de récolter la somme de 10 000 $ dans le but de financer une partie du service de l'accueil inconditionnel.

Rappelons que la Fondation Au Bercail a pour mission de soutenir les personnes souffrant de problèmes de dépendances à l'alcool, à la drogue et aux médicaments dans la région de Beauce-Etchemins. La fondation contribue à financer la maison d'hébergement Au Bercail, qui accueille les personnes sans domicile fixe ou nécessitant un hébergement d'urgence.

La campagne de poinsettias organisée par la fondation en était à sa troisième édition. Elle a rempli sa mission, avec pas moins de 500 plantes vendues à l'approche du temps des Fêtes.

« Cette année encore, les gens ont participé en grand nombre et ont été très généreux. L'objectif a été atteint, 500 plantes ont été vendues. On peut dire que la mission a été accomplie et nous en sommes très heureux », a réagi la directrice générale du Bercail, Cathy Fecteau.

Elle remercie par ailleurs les bénévoles et les commanditaires de l'activité, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et Brunet Plus Saint-Georges.