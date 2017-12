En février, Leucan organisera la Soirée Romance Dégustation Vegas

Avec une nouvelle formule, le comité organisateur du Défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord et celle de Leucan Région de Québec organiseront la première édition de la Soirée Romance Dégustation Vegas le 10 février à la Cache à Maxime (à Scott), aussi partenaire de l’évènement.

Le but de l’activité est une dégustation de vin à l’aveugle où il faudra miser sur la pastille de goût, le cépage et le pays de production à l’aide d’un tapis de jeu et de jetons. Le concept est inspiré du poker, mais les cartes sont remplacées par un verre de vin.

L’activité se déroulera de 17 h 30 à 21 h 30.

Tous les profits amassés seront versés à Leucan, qui a pour mission de favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer, et de leur famille, par des services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, et ce, depuis près de 40 ans.

Il est possible d’être commanditaire en achetant des billets ou en offrant un cadeau à l’encan.

Pour plus d’informations : andreanne.bherer@leucan.qc.ca