Un Beauceron de 71 ans en mission solidaire sur deux continents

Réjean Paradis, résident de Saint-Prosper, courra les marathons de Sydney et Berlin les 31 août et 21 septembre prochains, au profit du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles de Beauce-Sartigan.

Alors qu’il était déjà inscrit à ces deux courses, le Beauceron a pris la décision d’en faire profiter le CPS après avoir discuté avec la directrice générale, Valérie Poulin, qu’il connaît bien. En effet, cette dernière a gardé ses filles lorsqu’elles étaient enfants.

Lors d’une rencontre dans la nouvelle boutique de jouets de l'organisme, Valérie lui a expliqué le principe de ce nouveau commerce et leur a parlé de leur collecte de fonds. En rentrant chez lui, Réjean repensait à cette conversation et a finalement rappelé la directrice pour proposer sa collaboration.

« Ce n'est pas la première fois que je cours pour des organismes à but non lucratif. J’ai commencé dans les années 80. En ce temps-là, on entendait pas beaucoup parler de ça », a-t-il expliqué à EnBeauce.com par téléphone. Le sportif de 71 ans a déjà couru pour Moisson Beauce notamment, Leucan et plusieurs autres causes.

Pour réaliser son projet, il invite les gens à faire des dons au CPS pendant sa campagne : « Courir pour soutenir nos jeunes » qui se déroule jusqu’au 22 septembre 2025. Chaque don, chaque partage, chaque mot d’encouragement fait la différence pour lui et les enfants en situation de vulnérabilité. « Je me dis que les gens vont donner ce qu’ils veulent, il ne faut pas se mettre de pression pour rien. »

En 2021, Réjean a perdu sa femme, un ami et il s’est fait opérer à coeur ouvert. Ces épreuves difficiles l’ont amené à profiter plus intensément de la vie, sur le bon conseil de ses filles. Il a alors repris les courses en 2023, à Boston.

Après les deux marathons de cette année, il réalisera un semi-marathon dans les Laurentides avec une de ses filles. « Après faut que je me repose, je n’ai plus 20 ans moi. Je vais prendre ça mollo », a-t-il conclu avec humour.

Pour faire un don: cliquez ici.