Des denrées et des jouets pour les familles dans le besoin en Beauce

Près de 1 400 denrées alimentaires et plus de 150 jouets et vêtements ont été récupérés par les élèves de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin pour la 15e édition de leur Guignolée annuelle, qui s'est déroulée mardi le 12 décembre dernier.

Tous ces dons ont été récoltés par des élèves de l'école ainsi que des membres du personnel de la polyvalente Bélanger. Le tout sera remis à des familles de Saint-Martin et des municipalités voisines.

Les élèves ont apporté des denrées en classe et ce sont des lutins qui ont circulé d'un local à l'autre afin de récolter le tout. Des élèves de cinquième secondaire ont ensuite confectionné des paniers de Noël avec tous les dons amassés.

« Je trouve ça extraordinaire car, personnellement, je trouve que le temps des Fêtes est le plus beau temps de l'année. Par contre, pour un trop grand nombre de familles, ce n'est pas tout à fait le cas », mentionne l'enseignant responsable de cette activité, Jean-François Poulin.

Ce dernier, qui est enseignant en éthique et culture religieuse et en éducation physique depuis 16 ans dans cet établissement scolaire, explique également qu'« à leur façon, les élèves et les membres du personnel désirent simplement ajouter un petit morceau de bonheur dans le cœur de ces familles pendant cette période de réjouissances ».

« C'est une activité très éducative pour nos adultes en devenir, ainsi qu'une très belle tradition qui perdure depuis déjà 15 ans », a conclu Jean-François Poulin.

M. Poulin tient à remercier tous les élèves qui ont participé à cette activité, pour le déroulement de celle-ci ou encore par les nombreux dons effectués, ainsi que les membres du personnel de la polyvalente Bélanger.

« Un merci spécial à deux membres du personnel, soit Denise Doyon et Michel Fortin pour leur collaboration exceptionnelle », a ajouté Jean-François Poulin.

Précisons que plus de 22 000 denrées ont été amassées depuis la création de la Guignolée de la polyvalente Bélanger.