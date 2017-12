Une formation actualisée désormais en ligne pour la chasse au dindon sauvage

Le 21 décembre dernier, Sécurité nature, l'action éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, a procédé au lancement de la nouvelle mouture de la formation « Biologie, chasse et aménagement du dindon sauvage », initialement éditée en 2005. À l'issue des quelques heures que dure la formation, il est possible d'obtenir son attestation, obligatoire pour chasser le dindon sauvage au Québec.

La formation vise à préparer au mieux les chasseurs souhaitant se mesurer à ce type de gibier nécessitant des techniques de chasse spécifiques recommandées. Elle permet d'informer les personnes intéressées sur la biologie de l'animal et les mesures de conservation qui y sont associées.

Rappelons que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec a entrepris un projet de mise en valeur du dindon sauvage au Québec en 2001. Plusieurs lâchers de dindons ont été réalisés à l'occasion d'un programme de relocalisation. Afin de favoriser la conservation et le peuplement des souches de dindon sauvage, l'organisme a recommandé de modifier le contexte réglementaire entourant le prélèvement de l'espèce.

Le travail de nombreux bénévoles a permis qu'une chasse printanière permanente du dindon sauvage débute en 2008 au Québec. Les populations de dindons sauvages sont en expansion depuis une trentaine d'années dans les régions méridionales du Québec. Depuis l'instauration de cette première chasse régulière en 2008, l'activité n'a cessé de gagner en popularité et en 2016, le nombre de permis vendus a atteint les 14 266 (contre 2 277 en 2008).

Plus de détails sur le lien suivant : https://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/plan-gestion-dindon-sauvage.jsp.