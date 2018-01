La Maison d'enseignement Let's Go de St-Georges dresse son bilan de 2017

La Maison d'enseignement Let's Go de Saint-Georges a dressé aujourd'hui, dimanche le 7 janvier, le bilan de ses activités de 2017. Pour l'occasion, l'établissement souhaite notamment souligner la persévérance et l'effort des enfants de ses groupes de petite maternelle 4 ans et de grande maternelle 5 ans au cours de la dernière année.

Les enfants ont réalisé plusieurs accomplissements l'an dernier, lors des quatre activités inspirées de la pédagogie du « Savoir Être » de la maison d'enseignement.

Ces derniers ont entre autres ramassé 1635 livres de déchets issus des cuisines de l'établissement — les fruits et légumes seront compostés en 2018 pour fertiliser ses potagers, ses jardins et ses serres — et ont donné et planté 246 arbres afin de compléter les vergers de la Maison.

« Félicitations à nos 50 ''Big Little Monkeys'' dans nos deux établissements pour votre participation et effort exemplaire ! La plus belle et stimulante salle de classe est dans la nature », de commenter le directrice chez Let's Go, Julie-Anne Martel.

Ils ont également récolté des milliers de graines d'érable à sucre, de pin blanc, de pin rouge, d'épinette blanche et de norvège afin de créer un toit vert et une pépinière en 2018, ainsi qu'aidé à la préparation du potager et de la serre et y avoir cueilli et cuisiné des fraises, des bleuets, des tomates, des carottes et des concombres bio.