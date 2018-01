Trois municipalités en Beauce admissibles à une aide financière suite aux inondations

Le gouvernement du Québec a annoncé hier, lundi le 15 janvier 2018, que les sinistrés des 37 municipalités touchées par les inondations survenues du 11 au 15 janvier derniers pourront bénéficier d'une aide financière gouvernementale. Parmi celles-ci se trouvent trois municipalités de la Beauce.

À lire également :

Les municipalités de la région admissibles au Programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents sont Tring-Jonction, Vallée-Jonction et Saint-Frédéric. Dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches, il a aussi la municipalité de Saint-Philémon, en Bellechasse, qui y est admissible.

Ces inondations ont été causées par un redoux, des pluies et des embâcles partout en province. « Lorsque des inondations surviennent, il est important avant tout d'assurer la sécurité de la population », précise le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

« Le gouvernement et les municipalités sont en action et prennent les mesures nécessaires pour éviter que les citoyens ne soient en danger. Les municipalités et leurs citoyens pourront, par ailleurs, présenter des réclamations d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique », ajoute ce dernier.

Précisons que le Programme d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance lors d'un sinistre.



Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales et aux infrastructures municipales essentielles qui ne peuvent être couverts par une assurance.