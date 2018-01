Inondations : routes fermées à Beauceville, St-Joseph, Ste-Marie et Vallée-Jonction

Les grandes quantités de pluie qui sont tombées lors des derniers jours en Beauce, mêlées au redoux des températures, ont créé des inondations dans certains secteurs de la région la fin de semaine dernière. Voici donc, selon le site Web Québec 511, les routes qui sont encore fermées à la circulation en ce lundi 15 janvier 2018.

Les routes qui sont fermées à la circulation se situent dans cinq municipalités de la Beauce, soit à Beauceville, à Saint-Joseph-de-Beauce, à Saint-Joseph-des-Érables, à Sainte-Marie et à Vallée-Jonction.

Beauceville

Selon le Québec 511, l'Avenue Lambert est fermée à la circulation à la hauteur du rang Sainte-Caroline, dans le secteur du Chemin du Bras, dans les directions Est et Ouest. Cette route est fermée depuis 11 h 32 ce matin en raison d'une inondation, et le restera pour une durée indéterminée.

La route 173 est aussi fermée, depuis 9 h 54 ce matin, à la hauteur de la rivière des Plante, en direction Nord et Sud, pour une durée indéterminée. Un inondation est en cause sur cette portion de route située entre Beauceville et Saint-Joseph selon le site du Québec 511.

Le système de surveillance du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) indiquait également plus tôt aujourd'hui, à 11 h 30, que la route 173 était fermée partiellement dans le secteur Calway à Beauceville.

Le niveau de la rivière Chaudière avait ce matin atteint le seuil de surveillance, et sa tendance était à la baisse.

Saint-Joseph-de-Beauce

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a partagé sur sa page Facebook, à 10 h 12 ce matin, que la rue des Chutes Calway serait fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre.

Saint-Joseph-des-Érables

Le site Québec 511 a noté la fermeture de la route 276 à la hauteur rang des Érables, à 4 h 35 ce matin, dans les directions Ouest et Est. Cette route restera fermée pour une durée indéterminée en raison d'une inondation.

La page Facebook de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a d'ailleurs émis des avis quand à la cueillette des ordures ainsi qu'à la circulation des autobus scolaires dans la journée de demain en raison des inondations de certaines routes de son secteur.

« Avis à tous les résidents du rang des Érables Nord et de la route des Fermes. La collecte des ordures se fera une fois que la circulation sera à nouveau ouverte dans le secteur de la route des Fermes. Nous sommes désolés des inconvénients », a publié la municipalité dans un message sur Facebook à 10 h 48 ce matin.

« Pour les résidents du rang des Érables Nord, veuillez prendre note que l'autobus scolaire passera plus tôt, mardi le 16 janvier prochain, dû à la fermeture de la route 276 dans le bas de la route des Fermes », pouvait-on également lire à 16 h 51 aujourd'hui sur ce réseau social.

Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie a partagé sur sa page Facebook, à 12 h 28 aujourd'hui, un avis à ses citoyens, expliquant que la route Chassé était fermée à la circulation entre le boulevard Vachon et la rue Notre-Dame. « Seul l’accès aux commerces sera permis via la rue Notre-Dame Nord », y était-il inscrit.

Vallée-Jonction

Le Québec 511 a noté la fermeture de la route 173 entre la route 112 et la rue Jean-Marie-Rousseau, en direction Sud et Nord, à 0 h 31 aujourd'hui à Vallée-Jonction.

Cette portion de route restera fermée pour une durée indéterminée, en raison d'une inondation, et un détour sera proposé aux automobilistes par le réseau local.

Rappelons qu'il est possible de consulter le Québec 511 afin de connaître l'état du réseau routier de la région en temps réel.