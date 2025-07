Café du Mille Lieux : un lieu pour tous, vivant et engagé

Au cœur de la 1re Avenue à Saint-Georges, un nouveau lieu attire l’attention : le Café du Mille Lieux. Dès qu’on y met les pieds, on sent qu’on entre dans un espace unique, à la fois chaleureux, inspirant et résolument tourné vers l’humain.

Et pourtant, malgré son ambiance digne des petits cafés du Vieux-Québec, ce lieu est bel et bien un commerce de proximité beauceron. Mais pas n’importe lequel.

Propulsé par le CJE Beauce-Sud, le Café du Mille Lieux est un OBNL. Cela signifie que chaque dollar dépensé sur place est réinvesti dans sa mission sociale et culturelle. On y vient pour un bon café, un déjeuner coloré ou un dîner savoureux, mais on y participe aussi, sans même s’en rendre compte, à un projet collectif profondément porteur pour la communauté.

L’un des éléments clés que souhaite mettre de l’avant Martin Beaulieu, directeur du CJE, est que le café est avant tout un espace ouvert à tous. « Certaines personnes croyaient que c’était réservé aux jeunes ou aux clients d’un organisme communautaire. Ce n’est pas le cas. C’est un commerce accessible à tout le monde, avec une ambiance chaleureuse, une vocation sociale, mais un fonctionnement comme n’importe quel café », insiste-t-il.

Cette distinction est essentielle. Le Café du Mille Lieux n’est pas un café communautaire au sens traditionnel. C’est un café-bistro à vocation sociale, à but non lucratif. Et sa mission se divise en deux volets complémentaires.

La première, c’est l’insertion socioprofessionnelle. Dès l’automne, de jeunes adultes suivront des parcours de formation à l’intérieur même du café, que ce soit en cuisine, au service à la clientèle ou dans les opérations courantes. Après leur passage – qui s’étendra sur environ 15 à 20 semaines – ils seront accompagnés par les intervenants du CJE vers une entreprise de la région.

La deuxième mission touche le culturel et le communautaire. La micro-scène intégrée au café accueille déjà des matchs d’improvisation chaque mardi soir, des prestations d’humour ou encore des conférences. L’espace est également disponible en location pour les organismes, les entreprises ou les institutions qui souhaitent y organiser une rencontre, un événement ou une activité. Une salle supplémentaire, baptisée la salle L'Extra, peut même être utilisée en dehors des heures d’ouverture, avec réservation en ligne et accès autonome.

Et les idées ne manquent pas pour faire du Café du Mille Lieux un lieu vivant : événements interculturels, spectacles, conférences, ateliers… Le tout, toujours dans un esprit d’inclusion, de partage et de découverte.

Autre originalité du lieu : à la caisse, plutôt qu’un pourboire, on propose aux clients de faire un don. Ces contributions volontaires participent directement au financement des missions du café. « C’est une autre manière d’encourager le projet. Les gens réagissent très positivement quand ils comprennent l’impact de leur geste », explique Martin Beaulieu.

Avec une ambiance unique à Saint-Georges, un menu accessible, une philosophie inclusive et des espaces pensés pour tous les publics – des étudiants aux jeunes familles, en passant par les travailleurs ou les nouveaux arrivants –, le Café du Mille Lieux semble répondre à un besoin bien présent. « Ce qu’on entend le plus souvent, c’est : “Enfin un endroit comme ça ici” », a ajouté M. Beaulieu avec le sourire.

La programmation culturelle s’étoffera tout au long de l’année. Pour la découvrir, il suffit de s’abonner à l’infolettre du café ou de suivre ses réseaux sociaux. Et pour ceux qui ont contribué à la campagne de financement participatif, il est désormais possible de venir chercher sa contrepartie directement sur place.

Un lieu à découvrir, à fréquenter, et surtout, à faire vivre.