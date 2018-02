Des bourses de mobilité internationale remises à quatre étudiants du CBA

Quatre étudiants de comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), à Saint-Georges, se sont vus remettre des bourses de mobilité internationale de 1 250 $ de la part de la Banque Nationale lors du mardi 30 janvier dernier.

Valérie Veilleux, Alex Audet, Vincent Morin et Nicholas Dion partiront pour Rodez et Lisieux en France du 30 avril au 8 juin prochains.

Ils imiteront ainsi les dix-neuf autres étudiants d’informatique, de gestion des communications graphiques et de comptabilité et gestion du Cégep qui ont bénéficié, depuis 2013, de l’appui financier de la Banque Nationale dans le cadre de son programme Présents pour les jeunes, mis en place en 2012.

« Nous souhaitions concentrer davantage notre soutien à des initiatives jeunesse au moyen de partenariats, notamment dans le domaine de l’éducation », explique la directrice du service à la clientèle de la succursale de Saint-Georges de la Banque Nationale, Édith Faucher-Giguère.

« Investir dans l’éducation, c’est investir dans la relève et dans le maintien d’une société dynamique et prospère. Nous nous réjouissons de savoir que notre programme permettra à des étudiants de chez nous de vivre une expérience internationale enrichissante », renchérit-elle.

Valérie Veilleux et Alex Audet travailleront dans des cabinets comptables de Rodez, une ville située non loin de Toulouse. Les lieux des stages de Vincent Morin et Nicholas Dion restent quant à eux à être déterminés.

Les stages de travail auxquels participeront les boursiers s’intègrent dans le cadre d’ententes de mobilité étudiante internationale conclues avec les instituts universitaires de technologie (IUT) de Blagnac, Rodez, Lisieux et Lorient, ainsi qu’avec l’École supérieure des Métiers de l’image de Bordeaux.



« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter, depuis cinq ans, sur l’appui de la Banque Nationale pour faire grandir les ententes avec nos partenaires français », mentionne la directrice des études du Cégep Beauce-Appalaches, Lison Chabot.

« L’aspect financier est souvent un obstacle à la réalisation de stages internationaux pour les étudiants. Les bourses remises à nos étudiants leur permettront de mettre à profit, dans un environnement de travail différent du nôtre, les connaissances acquises au Cégep », ajoute-t-elle.

La contrepartie des ententes d’échange permettra à onze étudiants français d’effectuer des stages dans des entreprises beauceronnes entre le 4 avril et le 22 juin. Quatre stagiaires proviendront de l’IUT de Lorient, trois de celui de Rodez et deux deceux de Lisieux et de Blagnac.

RMC à Saint-Éphrem, le Centre intégré de santé et de services sociaux à Beauceville, MÉCANIUM, Matrixcel à Saint-Joseph et Novatech à Beauceville accueilleront des stagiaires en génie industriel.

TDN Pro à Saint-Georges, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et le Cégep Beauce-Appalaches recevront des informaticiens, alors que la ville de Beauceville, Beauce Art et le Grand Prix Cycliste de Beauce accueilleront des étudiants en comptabilité et gestion.

Précisons que la Banque Nationale a remis 25 000 $ à des étudiants du Cégep afin de les aider à financer les coûts de transport et de logement reliés à des stages de travail effectués en France depuis cinq ans.