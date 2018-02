L'école Jésus-Marie dévoile les gagnants de sa finale locale d'Expo-sciences

L’école Jésus-Marie de Beauceville a présenté sa finale locale d’Expo-sciences lors du lundi 22 janvier dernier. Pour l'occasion, ce sont 65 projets de vulgarisation et de conception scientifique qui ont été présentés au public par les élèves du profil « Sports-sciences » de l’établissement scolaire en après-midi et en soirée.

À lire également :

Lors de leur visite en après-midi, les élèves de l’école devaient choisir leur projet favori parmi les six kiosques qu’ils devaient visiter. En soirée, plus de 150 visiteurs ont également voté pour leur projet favori.

Les gagnants du Prix du public sont les suivants :

En première secondaire : Justin Roy et Bryan Dufour pour La grue mécanique ;

En deuxième secondaire : Vincent Vigneault et Nathan Lessard pour Les bienfaits des jeux vidéos ;

En troisième secondaire : Philip Larivière et Louis-Jacob Poulin pour Le MindCuber ;

En quatrième secondaire :Guillaume Boivin, Jean-Daniel Morin-Fortin et Dereck Beaudoin pour Le drone.

Mentionnons également la conception d’une plaque chauffante par Marc-Antoine Mercier et Nathan Morin de troisième secondaire. Après les gagnants de chaque niveau, c’est leur conception qui a reçu le plus de votes du public tous niveaux confondus.



Lors de cette finale locale, le personnel de l’école et les Religieuses de Jésus-Marie ont aussi pu voter pour choisir leurs favoris. Le Prix innovation du personnel a été décerné à Guillaume Boivin, Jean-Daniel Morin-Fortin et Dereck Beaudoin, de quatrième secondaire, pour leur conception d’un drone.

Quant au prix Coup de coeur des Religieuses, il a été décerné à Justin Maheux et Jordan Dufour de première secondaire pour leur projet de vulgarisation sur les oscillations.



Un jury composé de six membres a enfin évalué une dizaine de projets dont les auteurs désiraient participer à la finale régionale d’Expo-sciences Hydro-Québec, qui se tiendra au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec du 22 au 24 mars prochains.

Suite à leur visite, les membres du jury ont désignés les gagnants suivants :

Jordan Dufour et Justin Maheux pour Les oscillations (première secondaire) ;

Charles Roy pour Les éclairs (deuxième secondaire) ;

Guillaume Boivin, Jean-Daniel Morin-Fortin et Dereck Beaudoin pour Le drone (quatrième secondaire).

Précisons que tous les élèves ont conçu leurs projets sous la supervision de leurs enseignantes de sciences Stéphanie Poulin et Valérie Bédard.