Charles McKenna fait parler de lui à l’Assemblée nationale

Charles McKenna, l’étudiant du Cégep Beauce-Appalaches qui n’a pu poursuivre ses études en raison de ses échecs, a fait parler de lui à l’Assemblée nationale.

Charles, qui souffre de dysphasie sévère, associé à une apraxie et une dyspraxie, a attiré l’attention de la Coalition Avenir Québec (CAQ) alors que le député de Chambly et porte-parole de la CAQ en matière d’éducation, Jean-François Roberge, a prononcé quelques mots à l’égard de l’étudiant.

« Je tiens à saluer l’engagement de Charles McKenna, un jeune homme courageux et déterminé. Comme des centaines d’autres étudiants au Québec ayant un diagnostic, il mérite sa chance et sa place au Cégep. Le ministre s’est engagé le 30 janvier dernier à revoir les règles et créer un processus mieux adapté à ses étudiants. Aujourd’hui, Hélène David est restée muette. L’avenir de nos jeunes est un sujet trop important pour qu’on reste silencieux. Le gouvernement libéral doit faire plus que des promesses : il doit passer à l’action », a fait part M. Roberge.

« Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement de réviser le règlement touchant la suspension d’un étudiant afin de permettre d’adapter le parcours scolaire des jeunes souffrant de différents diagnostics et troubles d’apprentissages », a ajouté le député.