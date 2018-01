« Je trouve ça démotivant » - Charles McKenna

Au cours des derniers jours, un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, Charles McKenna, a fait les manchettes des différents médias à la suite de sa suspension de la session d’hiver 2018 en raison d’un trop grand nombre d’échecs.

« Je trouve ça démotivant », a lancé l’étudiant, qui a une dysphasie sévère, une apraxie et une dyspraxie.

Il a commencé ses études collégiales en sciences humaines à l’automne 2016 et il a échoué six de ses huit cours. À la session suivante, celle d’hiver 2017, il a changé de branche et s’est dirigé en gestion des communications graphiques. Il a terminé sa première session en réussissant trois de ses cinq cours.

Puis, à la session d'automne 2017, il a échoué trois de ses cinq cours, français, mathématique et éducation physique.

Selon les règles du Cégep, un élève est suspendu pour une session s’il échoue plus de 50 % de ses cours pendant deux sessions successives.

« Ils ont appliqué le règlement, mais c’est plate, car j’ai accepté toute l’aide qui m’a été offerte par le Cégep », a précisé l’étudiant, qui a mentionné avoir signé des ententes afin de se présenter régulièrement au période de rattrapage.

Le 4 janvier, le Cégep lui a envoyé une lettre mentionnant que « vous n’avez pas réussi plus de 50 % des unités attachés au cours (…) l’étudiant qui ne réussit pas plus de la moitié des unités auxquelles il était inscrit une deuxième fois est suspendu des études pour une session complète (…). Le comité d’admission du Cégep Beauce-Appalache se voit dans l’obligation de ne pas vous réadmettre ou de vous inscrire au Cégep pour la session d’Hiver 2018. »

« Je veux que ça change pour moi et pour les autres qui me précèderont », a tranché celui qui sera de retour sur les bancs collégiaux du cégep Beauce-Appalaches à la session d’automne 2018.

« Je suis motivé d’y retourner », dit-il sans détour tout en avouant que sa suspension aurait pu l’inciter à tout lâcher.

Mise au point du cégep

Face à l’ampleur médiatique qu’a prise toute cette histoire, le Cégep Beauce-Appalaches a envoyé un communiqué de presse jeudi (25 janvier).

« Le Cégep Beauce-Appalaches sent le besoin de réagir à la suite de la médiatisation du cas d’un étudiant qui conteste une suspension reliée à ses résultats académiques. Le Cégep ne commentera pas le cas particulier de cette personne, mais souhaite apporter des précisions sur le Règlement favorisant la réussite et sur les services adaptés qui sont offerts aux étudiants aux prises avec certaines limitations (handicaps physiques, troubles d’attention, dysphasie, etc). »

« Les étudiants qui présentent un diagnostic reçoivent les services adaptés en rapport avec leur état. Le Cégep met en place les accommodements requis. Il peut s’agir d’une liseuse grossissante pour les personnes dont la vue est déficiente ; d’un interprète pour celles qui ont des problèmes d’audition ; d’un horaire allégé ; ou d’un temps supplémentaire ou la quiétude d’un local isolé pour faire un examen pour quelqu’un qui présente un déficit d’attention ».