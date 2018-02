Le 21e Brunch-bénéfice du Groupe Espérance et Cancer approche à grands pas

La présidente d'honneur du 21e Brunch-bénéfice du Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges, Solange Thibodeau, invite la population beauceronne à participer à cet événement qui se déroulera lors du dimanche 18 février prochain, à l'école des Deux-Rives, de 8 h 30 à 13 h.

Pour l'occasion, l’animation musicale sera assurée par André Chrétien. Jimmy Lessard, magicien et illusionniste, sera aussi sur place pour divertir petits et grands par ses tours de micro-magie.

Il émerveillera les gens présents en utilisant notamment des objets du quotidien, tels que des cartes, des billets de banque, des crayons, des montres, etc.

Précisons que ce brunch annuel est la principale source de financement de cet organisme sans but lucratif, ce qui lui permet de continuer sa mission auprès des personnes atteintes de cancer ainsi qu'auprès de leurs proches aidants.

Comment se procurer des billets ?

Le coût des billets est de 15 $ par adulte en prévente et de 18 $ à la porte, le matin du brunch. Pour les jeunes de 8 à 12 ans, des billets seront en vente à la porte au coût de 10 $. Notons que ce sera gratuit pour les enfants âgés de 7 ans et moins.

Les billets sont présentement en vente à Saint-Georges au bureau du Groupe Espérance et Cancer, au IGA Rodrigue et filles, au IGA Rodrigue et Groleau et auprès de vendeurs bénévoles.



Il est possible de communiquer avec le Groupe Espérance et Cancer par téléphone au 418-227-1607 ou encore au 418-625-2607 pour obtenir plus d'informations au sujet de cette activité.