Le projet « Ça marche Doc! » s'arrêtera au Domaine Taschereau de Ste-Marie

La ville de Sainte-Marie et le Domaine Taschereau invitent toute la population de Sainte-Marie et des environs à marcher ensemble lors du samedi 3 mars prochain, de 10 h à 10 h 45, dans le cadre du projet de santé préventive Ça marche Doc !. Pour l'occasion, le départ se fera à partir du chalet d'accueil du parc nature, beau temps, mauvais temps.

La marche à Sainte-Marie se déroulera sous le thème de la pollution sonore et le médecin invité sur place sera le Docteur Pierre Deshaies.



C'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les trois autres établissements de santé et de services sociaux de la rive nord, qui s’investissent en santé préventive en lançant cette nouvelle phase du projet Ça marche Doc !.

Rappelons que ce projet avait également été réalisé dans la ville de Saint-Georges le samedi 18 novembre dernier, et que le départ avait alors été donné aux Passerelles face au centre sportif Lacroix-Dutil.

Raisons d'être du projet

Le projet événementiel Ça marche Doc !, lancé en septembre 2016, vise à faire connaître les

multiples liens qui existent entre la santé et l’aménagement urbain.

Chaque semaine, un médecin convie la population à participer à une marche exploratoire dans un milieu différent des régions de Québec ou de la Chaudière-Appalaches.

Ces marches ludiques, gratuites, ouvertes à tous sans inscription, auront lieu les samedis matin jusqu’en mai 2018.

Elles sont suivies d’émissions télévisées avec des experts en médecine, en urbanisme, en économie, en foresterie urbaine et en architecture, entre autres. Ces dernières sont diffusées les mercredis soirs, à 19 h 30, sur les ondes de MAtv. Le projet comporte une série de 24 émissions.