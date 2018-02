L'activité « Je ME donne rendez-vous » a offert une journée active à ses participants

Jeudi (22 février), le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) a organisé un après-midi d’informations à la Place Beauceville dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln.

Fidèle à sa mission qui est de soutenir et de promouvoir l’action bénévole et communautaire auprès de la population et des organismes, l’activité « Je ME donne rendez-vous » a été offerte aux 50 ans et plus.

Autour d’exercices physiques, de dégustations ainsi que de kiosques de renseignements, elle a tenu à encourager la vie active auprès des gens autonomes.