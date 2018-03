Construction avec la Chambre de commerce de Saint-Georges : plusieurs sujets étaient au rendez-vous

Mardi (27 février) au Centre de congrès Le Georgesville, se tenait l’évènement Construire avec la Chambre de commerce de Saint-Georges dans lequel 75 invités étaient présents.

À lire également : Une 2e édition pour « Construire avec la Chambre de commerce » à St-Georges

C’est Anne Carrier d’Architecture Anne Carrier et présidente de l’Association des architectes en pratique du Québec, qui a ouvert le bal pour les conférenciers de la journée. Cette dernière a parlé de l’impact de l’architecture sur notre qualité de vie.

Nicolas Hamel de l’entreprise Bois Hamel, lui, a abordé les multiples projets auxquels son entreprise a pris part et de la montée en force de la tendance verte et de la fabrication de solides structures en bois massif.

Les conférences se sont terminées avec Ruth Drouin et Marie-Line Pedneault du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui ont discuté des lois 102 et 132 concernant la qualité de l’environnement et des milieux humides et hydriques.

La journée s’est terminée vers les 18 h 30 avec une période de réseautage.

Parmi les entreprises présentes avec des kiosques, notons Créa Architecture Design par Anne Paquet Design, Delux, Loutec location de Beauce, Gestizone, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Le partenaire de l’évènement était WSP.