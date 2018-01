Une 2e édition pour « Construire avec la Chambre de commerce » à St-Georges

La Chambre de commerce de Saint-Georges a annoncé, lors du jeudi 25 janvier dernier, que son événement destiné spécifiquement au milieu élargi de la construction intitulé « Construire avec la Chambre de commerce » serait de retour pour une deuxième édition en 2018. L'événement, dont le partenaire officiel sera WSP, aura lieu lors du mardi 27 février prochain, de 13 h à 16 h 30, au Centre de congrès Le Georgesville.

Pour l'occasion, trois conférences se succéderont et traiteront de différents sujets directement liés au milieu de la construction en Beauce.

La première conférence sera animée par Anne Carrier, de Anne Carrier Architecture, à Lévis, présidente de l'Association des Architectes en pratique privée du Québec. Elle abordera, pendant sa conférence « L’architecture au service de notre qualité de vie », comment l’architecture et les architectes en viennent à façonner des milieux de vie, de travail, de loisirs et de soins.

À travers quelques projets privés et publics réalisés par l'agence Anne Carrier architecture, sa

fondatrice et présidente fera découvrir l’impact positif que peut avoir l'architecture sur la vie de chacun au quotidien. Elle parlera également de l’importance d'une architecture de qualité comme outil de promotion économique et culturelle.

La deuxième conférence de Bois Hamel, de Saint-Éphrem, sera animée par le président de l'entreprise. Nicolas Hamel. Cette dernière portera sur la tendance du virage vert, écologique et économique, dans la conception et la fabrication d’habitations en pièce sur pièce et de structures en bois massif.



Lors de la troisième et dernière conférence, Ruth Drouin, directrice régionale à la Direction

régionale de l'analyse et de l'expertise de la Chaudière-Appalaches, présentera les lois 102 et

132. Cette conférence, intitulée « Ensemble, développons le Québec de façon responsable », fera un survol de ces deux lois qui viennent modifier les façons de faire au Québec pour un développement responsable.

Précisons que chaque conférence sera suivie d’une période de questions où les participants pourront intervenir.

Nouveautés 2018



En nouveauté cette année, quelques kiosques seront installés sur place où plusieurs intervenants de l’industrie de la construction seront présents afin d’informer les participants sur différents sujets dans le domaine.

Pour clore cette demi-journée, l'entreprise WSP, de Saint-Georges, offrira un cocktail, de 16 h 30 à 18 h, qui permettra aux participants d'échanger avec les différents conférenciers, mais également de faire du réseautage avec les participants présents.

Les gens intéressés à s'inscrire à cet événement peuvent le faire en consultant le site Web de la Chambre de commerce de Saint-Georges ou encore en communiquant au 418-228-7879 dès maintenant.