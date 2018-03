Toutapprendre.com : un nouveau service numérique à la bibliothèque de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

En conférence de presse ce matin (1er mars), la bibliothèque municipale de Saint-Georges a annoncé la création de toutapprendre.com, un nouveau service en ligne pour ses abonnés.

Ce nouveau service offre 842 cours en lignes pour le développement des compétences personnelles de chacun.

« Il y a des cours qui s’ajouteront toutes les semaines », a assuré la chef de division, Marie Tanguay.

Parmi les domaines offerts, notons la bureautique (59 cours), le développement personnel (85 cours), les langues étrangères (252 cours), le multimédia (383 cours), la musique (26 cours) et la vie professionnelle (37 cours).

« On offre un nouveau service puisque notre société s’ouvre de plus en plus sur le monde et c’est le temps de mettre la population en contact avec le véhicule du savoir », a noté la directrice du service des loisirs et de la culture, Carole Paquet.

« Une bibliothèque ne renferme pas seulement des livres, mais également le partage du savoir », a-t-elle ajouté.

Vidéos sous forme d’animation, de dialogues ou des personnes qui donnent une formation, plusieurs choix sont offerts aux usagers afin de suivre lesdites formations.

Ce service est rendu possible grâce à une contribution financière de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui couvre 15 % des coûts d’abonnements. L’entente est signée pour une période minimale de trois ans et est renouvelable à l’échéance. Le coût annuel pour la Ville de Saint-Georges est de 1530 $.

Trente-quatre autres villes de la province offrent ce service et présent lors de la conférence de presse, le maire Claude Morin a mentionné être heureux que la Ville continue d’être une ville intelligente.

« On veut toujours améliorer la qualité du service qu’on peut offrir aux citoyens », a-t-il mentionné.

Bientôt vers plus de contenu québécois

Basé à Paris, toutapprendre.com offre du contenu provenant, pour la plupart, de l’Europe, mais Mme Tanguay a fait savoir que d’ici quelques mois, du contenu québécois devrait s’ajouter.

Le service est accessible en ligne, et ce, en tout temps.