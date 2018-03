Exposition de motoneiges pour le 50e anniversaire de Boa Ski à La Guadeloupe

Voir la galerie de photos

Le 50e anniversaire de la fondation de Boa Ski, entreprise de fabrication de motoneiges de La Guadeloupe qui a majoritairement opéré en Beauce dans les années 70, a été célébré lors du samedi 24 février dernier. D’anciens travailleurs s'y sont d'ailleurs rencontrés après de nombreuses années afin de se remémorer de bons souvenirs la fin de semaine dernière.

Pour l'occasion, une exposition d'une cinquantaine de motoneiges Boa Ski de tous les modèles a eu lieu dans la municipalité de La Guadeloupe, en plus d'une randonnée dans un sentier privé de 14 kilomètres, qui a rassemblé un total de 67 personnes.

Une conférence sur l’importance de persévérer et de croire en ses rêves a également été donnée par Gilles Gagné lors de cette journée, qui s'est terminée par un souper méchoui pour lequel 250 convives étaient présentes.

Le Club de motoneigistes « Mouflons des montagnes », grâce à cette activité de randonnée, a généré un profit de 3 791 $ qui lui permettra notamment d'entretenir ses sentiers, de faire la signalisation et de réparer sa machinerie.

Précisons que ce club de motoneigistes rassemble des amateurs de ce sport de Saint-Évariste, Saint-Ludger, La Guadeloupe, Courcelles, Lambton, Lac-Drolet, Saint-Sébastien et Saint-Romain.

Les États-Unis à la rencontre de la Beauce



La Guadeloupe a non seulement reçu de la visite des membres de la « Boa Ski Brotherhood » du Québec, mais aussi de l'Ontario, de la Saskatchewan, du Maine, du Vermont, du Michigan, du Wisconsin, de l’Ohio et du Minnesota samedi dernier. Ce sont 25 personnes de l'extérieur de la province qui se sont déplacées en Beauce à cette occasion.



Lorsque l'un des fondateurs de la compagnie, Évariste Boulanger, a été présenté au groupe, ces derniers sont sont passés par toute sortes d’émotions tellement ils étaient heureux de le rencontrer et de lui serrer la main. Certains attendaient ce moment depuis longtemps.

La vidéo YouTube ci-haut est une courtoisie de l'utilisateur jbegin47.