Le premier forum sur la transition énergétique se tiendra le 16 mars, à Sainte-Marie

Le conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) tiendra la tenue du premier Forum sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques le 16 mars prochain, à Sainte-Marie, au Centre Caztel.

Sous la présidence d’honneur de Luc Provençal, maire de Beauceville, préfet de la MRC Robert – Cliche et président de la TREMCA, cet événement régional traitera des enjeux liés à l’adaptation aux changements climatiques et à la mobilisation nécessaire pour entreprendre la transition énergétique permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du premier Forum régional sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques. Je vois dans cet événement l’occasion de mettre en valeur l’expertise et le savoir-faire des gens de la Chaudière-Appalaches sur les questions d’aménagement du territoire et de la mobilité des personnes. » a mentionné Luc Provençal.

Ainsi, des experts issus des milieux de l’aménagement du territoire, de la mobilité durable, des changements climatiques, de l’énergie, de l’agriculture et du secteur municipal livreront leur vision sous forme de conférences afin de mettre en lumière les perspectives d’avenir, mais aussi les pistes gagnantes, les défis à relever et les obstacles à surmonter pour opérer une transition énergétique qui avantagera la région de Chaudière-Appalaches. Que ce soit d’un point de vue social, environnemental ou économique.



« Ce premier forum sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques est une rare occasion de discuter de ces enjeux et de chercher à identifier des solutions concrètes pour mieux s’outiller face aux changements climatiques et de contribuer régionalement à l’atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre. C’est en rassemblant les individus qui ont un pouvoir d’influence et d’action dans leur milieu que nous arriverons à mobiliser la Chaudière-Appalaches sur ces enjeux, mais aussi sur ce qui peut être réalisé à court terme » a conclu Martin Vaillancourt, directeur général du CRECA.

Plus de 100 acteurs socioéconomiques et décideurs de Chaudière-Appalaches sont conviés à participer à ce tout premier Forum sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques. Ils et elles, contribueront ainsi à élaborer une vision à la fois porteuse et engageante qui permettra d’entreprendre une démarche régionale qui s’inscrit dans les efforts nationaux pour réduire progressivement notre dépendance aux hydrocarbures et faire du Québec un leader en matière d’énergie renouvelable.