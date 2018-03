Plus de 100 femmes se sont rassemblées pour une soirée à Beauceville

Mercredi dernier, le 7 mars, a eu lieu la Soirée de la Femme au Centre des loisirs de Beauceville. L’événement était organisé en collaboration avec les Fermières de Beauceville et Ville de Beauceville.

Plus de 100 femmes ont pris part à ce rassemblement, autour de minis conférences sur la santé et d’un souper. Ensuite, la Boutique « Elle et Chic » de Saint-Georges a présenté sa collection de vêtements d’été au grand plaisir des femmes présentes.

De plus, Créations MJ (Marie-Josée Poulin) a présenté Miss Teen Canada, Leslie Bisson, qui est venue expliquer ce grand et beau défi que représente le concours de Miss Teen.

Finalement, des kiosques montés sur place ont permis aux artistes Sandy Pomerleau de Beauceville et France Quirion de St-Benoit, d'exposer leurs créations.