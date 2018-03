Manon Bougie donnera une conférence sur le thème de l'argent et de ses arnaques

Le mardi 3 (avril), à compter de 13 h 30 à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach, et sous l’impulsion de l’Afeas de Saint-Georges (Association féminine d’éducation et d’action sociale) se déroulera une conférence prononcée par Manon Bougie sur le thème de l’argent : l’apprivoiser, le contrôler, en profiter.

Madame Bougie est conseillère en finances personnelles à l’emploi de Desjardins depuis 17 ans et conférencière depuis plus de dix ans.

Le budget, les arnaques financières, les testaments et mandats, les régimes fiscaux (REER, FERR, CELI, REEE), les crédits d’impôt et subventions aux personnes aînées sont des sujets qu’elle maîtrise et qu’elle abordera au cours de la de la conférence.

L’entrée est gratuite. La conférence est ouverte à toute la population.