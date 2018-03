Le projet Sous les pavés veut transformer les sites asphaltés en espaces verts

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches a annoncé un partenariat avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal pour la transformation de sites asphaltés en espaces verts collectifs en Chaudière-Appalaches d’ici 2020.

Ce projet, réalisé dans le cadre de l’initiative Sous les pavés du Centre d’écologie urbaine de Montréal, vise à mobiliser les communautés locales pour libérer le sol, collectivement et à la main, dans six régions du Québec.

Le Groupe Banque TD octroie un levier financier de 180 000 $ qui bénéficiera directement aux sept organismes leaders de projets Sous les pavés.

« Les infrastructures vertes permettront de réduire l’assèchement des sols, les refoulements d’égout et la pollution de l’eau, en plus de créer des espaces chaleureux, vivants et durables avec et pour les gens. Il s’agit là d’un pilier d’engagement essentiel pour la TD, cadrant parfaitement avec son initiative #EspacePourTousTD, dont l’objectif est de soutenir la revitalisation et la création d’espaces verts partout au pays », a souligné le premier vice-président et directeur régional pour l’est du Canada, Gestion de patrimoine TD, et président du conseil d’administration de la Fondation TD des amis de l’environnement au Québec, Stéphan Bourbonnais,.