Le CJE de Beauce-Sud recevra un coup de main financier du gouvernement québécois

À la suite de l’investissement de 1,8 M$ supplémentaire auprès de 34 partenaires régionaux de la part du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud recevra un certain montant d’argent.

Présent lors de la conférence de presse de ce matin annonçant l’ouverture de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a commenté cette nouvelle, sans toutefois dévoiler le montant qui sera alloué.

« L’argent ira pour des sujets très importants, c’est-à-dire l’accueil et l’intégration des immigrants, a-t-il dit. L’intégration dans notre région est un défi aussi grand que l’accueil elle-même. »

« Nous voulons réunir les meilleures conditions possibles pour favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes dans en région et ce nouveau soutien financier à 34 de nos organismes partenaires aidera à développer une connaissance plus approfondie du milieu et des bonnes pratiques », a expliqué le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et député de Viau, David Heurtel.

« Plusieurs de ces partenaires sont situés dans des régions du Québec qui connaissent présentement une pénurie de main-d’œuvre et nous voulons concerter nos efforts pour que les personnes immigrantes aient envie de s’y rendre et de s’y installer avec leur famille, de trouver un travail à la hauteur de leurs compétences et de contribuer à leur nouveau milieu de vie », a-t-il ajouté.