Le CJE de Beauce-Sud donne le coup d’envoi du séjour exploratoire de Place aux jeunes

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud donnera le coup d’envoi du séjour exploratoire de Place aux jeunes pour 2017-2018 dans le cadre de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, les 22 et 23 mars prochains.

À lire également :

Ce séjour exploratoire offrira aux jeunes de 18 à 35 ans, qui désirent s'installer dans la MRC Beauce-Sartigan, une opportunité de renouer avec la région ou de la découvrir, d’élargir leur réseau de contacts et de se doter d’outils et de ressources pour préparer leur projet d’établissement en Beauce.

Il y aura notamment, au programme de ces deux journées, une virée-découverte de la région, des activités de réseautage, des visites d’entreprises, et la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, qui aura lieu vendredi le 23 mars, de 9 h 30 à 20 h. Les activités qui auront lieu dans le cadre du séjour exploratoire seront gratuites .

Les jeunes diplômés intéressés à vivre l'expérience des séjours sont invités à contacter le CJE de Beauce-Sud ou encore le site Web de Place aux jeunes dès maintenant.



Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la région depuis plus de 20 ans pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans.