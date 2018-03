En ce long week-end de Pâques, la Sûreté du Québec va intensifier ses contrôles

Pour ce long congé de Pâques, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec veulent intensifier leurs interventions en prévision du fort achalandage prévu sur les routes. Ces interventions visent à faire respecter Code de la sécurité routière et le Code criminel, notamment les règles concernant la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, les excès de vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité.

Dans la grande majorité des cas, les collisions dans lesquelles des personnes sont blessées ou perdent la vie sont dues à des comportements humains. En adoptant une attitude responsable, il est possible de diminuer le nombre de blessés et de décès.

La conduite avec les capacités affaiblies, les excès de vitesse, les distractions, la fatigue ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité sont tous des comportements humains qui contribuent à ces types de collisions. Le respect des lois et règlements et être courtois, c’est démontrer son savoir-vivre.

L’an passé les policiers ont signifié plus de 7500 constats d’infractions au cours de cette période et ont procédé à l’arrestation de plus de 127 personnes pour la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Près de 1 000 collisions sont survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, donc plus de 177 collisions avec dommages corporels et 4 collisions mortelles.

Enfin, il faut souligner que ce congé de Pâques coïncide avec l’Opération nationale concertée Ceinture 2018 qui se déroulera du 30 mars au 5 avril 2018.